Cerca de 8,7 milhões de pessoas deixam situação de pobreza no Brasil em 2023, diz IBGE

O IBGE acrescentou ainda que a queda do desemprego e a maior ocupação também influenciaram na redução da pobreza no país em 2023. Dentre as pessoas que estavam trabalhando em 2023, menos de 1% eram consideradas extremamente pobres, ao passo que entre os desocupados essa parcela chegou a 14,6%.

A redução da pobreza, no entanto, não foi suficiente para diminuir a forte desigualdade social no Brasil. Em 2023, o índice de Gini que mede a desigualdade ficou estável ante 2022.

No ano passado, os 10% com os maiores rendimentos no país tinham uma renda 3,6 vezes maior do que a dos 40% com os menores rendimentos.