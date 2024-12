Stellantis e Zeta Energy fecham parceria para desenvolver baterias para veículos elétricos

"As baterias de lítio-enxofre devem custar menos da metade do preço por kWh (quilowatt-hora) das atuais baterias de lítio-íon", disseram a fabricante de baterias Zeta e a Stellantis, quarta maior montadora do mundo, em um comunicado conjunto.

O acordo tem como objetivo desenvolver baterias mais leves, mas com um potencial de energia comparável ao da tecnologia de lítio-íon atual, disseram as empresas.

"Isso significa, potencialmente, um pacote de baterias significativamente mais leve, com a mesma energia utilizável das baterias de lítio-íon contemporâneas, permitindo maior autonomia, melhor dirigibilidade e desempenho aprimorado."

Essa tecnologia pode aumentar a velocidade de carregamento rápido das baterias em até 50%, segundo as empresas. O acordo inclui o desenvolvimento pré-produção e planos para a produção futura até 2030.

As baterias devem ser fabricadas dentro da tecnologia existente de gigafábricas, utilizando uma cadeia de suprimentos curta e totalmente doméstica na Europa ou América do Norte, disseram as duas empresas.

A Stellantis também é apoiadora da startup do Vale do Silício Lyten, que anunciou em outubro plano de investir mais de 1 bilhão de dólares para construir a primeira gigafábrica do mundo de baterias de lítio-enxofre em Nevada.