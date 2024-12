Nasdaq chega a 20.000 pontos pela primeira vez com impulso de ações de IA

Atualmente, as três empresas formam o clube dos 3 trilhões de dólares, com a fabricante do iPhone ganhando uma pequena vantagem.

O índice atingiu 19.000 pontos pela primeira vez no início de novembro, quando Donald Trump garantiu a vitória na eleição presidencial dos EUA e seu Partido Republicano alcançou a maioria nas duas casas do Congresso.

Desde então, as ações dos EUA têm sido sustentadas pelas expectativas de que as políticas de Trump sobre cortes de impostos e regulamentações mais flexíveis possam apoiar as grandes empresas de tecnologia, e que o ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve possa manter a economia norte-americana em alta.

(Por Shashwat Chauhan)