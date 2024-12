Transição com Galípolo mostra que BC técnico permanece, diz Campos Neto

"Acho que para ter uma blindagem melhor (contra intervenções políticas), precisa ter autonomia financeira e administrativa. A gente caminhou muito no sentido da blindagem, mas precisamos avançar um pouco mais", disse.

O atual presidente do BC atuou pessoalmente pela aprovação de uma proposta que concede autonomia financeira à autoridade monetária. No entanto, diante de resistências do governo, o texto não avançou no Legislativo.

Campos Neto entra em período de férias a partir do fim de semana e será substituído interinamente até o final do ano pelo diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que toma posse em 1º de janeiro como novo presidente do BC.

Na live, Campos Neto ainda afirmou que o desafio de reduzir a inflação no mundo será grande, argumentando que há fatores que de incerteza no cenário.

Ele reafirmou que o endividamento público dos países cresceu muito nos últimos anos e que o custo de rolagem dessas dívidas aumentou diante do patamar mais alto dos juros globalmente.

(Por Bernardo Caram)