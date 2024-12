Fundo Dodgers aumenta participação na Hypera a 6%

(Reuters) - A Hypera Pharma comunicou que recebeu notificação da Perenne Investimentos sobre aumento de participação acionário na companhia por meio do seu fundo de investimentos Dodgers.

De acordo com o comunicado com data de sexta-feira, a Perenne passou a deter 38.125.500 ações ordinárias da farmacêutica, correspondentes a aproximadamente 6,02% do seu capital social total.

"A movimentação acionária não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia", afirmou a Hypera.