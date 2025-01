BCE busca meio-termo com cortes nos juros, diz Lane a jornal

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu pode afrouxar ainda mais a política monetária este ano, mas deve encontrar um meio-termo que não induza uma recessão nem cause um atraso indevido na contenção da inflação, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, a um jornal austríaco.

O BCE reduziu as taxas de juros quatro vezes no ano passado e os mercados preveem outros quatro movimentos este ano, sendo que a maioria ocorrerá na primeira metade do ano uma vez que a inflação deve caminhar para a meta de 2% do banco por volta de meados de 2025.

"Se as taxas de juros caírem muito rapidamente, será difícil manter a inflação dos serviços sob controle", disse Lane segundo o Der Standard desta segunda-feira.