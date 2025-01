Fabricantes de cimento estimam alta de 1% nas vendas este ano após alta de 4% em 2024

"Recuperamos as perdas de 2022 e 2023", disse o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna. "Mas temos que lembrar que além da base forte (ante 2024) há ainda um elevado endividamento das famílias e inadimplência, e taxa de juros indo a 15%", acrescentou o executivo sobre a previsão do Snic para este ano.

Segundo Penna, com juros a partir dos 12% ao ano há "efetiva preocupação do investidor rever seus investimentos" -- um sintoma da concorrência do setor de construção com ativos financeiros em torno dos recursos da população. No Brasil, a maior parte do consumo de cimento ocorre em pequenas obras contratadas por pessoas físicas, a chamada autoconstrução.

O recorde de vendas da indústria do cimento ocorreu em 2014, com cerca de 73 milhões de toneladas comercializadas. Naquele ano, a Selic terminou em 11,65%, segundo dados do Banco Central.

Além dos juros, Penna citou ritmo lento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujas obras ainda não estão contribuindo de forma relevante para o consumo de cimento no país.

Porém, este ano deve haver uma demanda maior por cimento em obras de saneamento após a série de concessões realizadas desde a aprovação do marco do setor em meados de 2020, previu o presidente do Snic.

"O PAC não teve desempenho esperado no ano passado e não estamos vendo sinalização de melhoria este ano", disse Penna. "Temos visto chance de avançar (o consumo de cimento) em concreto rodoviário e urbano e saneamento", acrescentou, citando uma nova onda de concessões previstas para este ano em Estados como Pernambuco, Pará e Roraima.