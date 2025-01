Confiança do consumidor dos EUA se deteriora ainda mais em janeiro

"As opiniões sobre as condições atuais do mercado de trabalho caíram pela primeira vez desde setembro, enquanto as avaliações das condições de negócios enfraqueceram pelo segundo mês consecutivo", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

"Além disso, as referências à inflação e aos preços continuam dominando as respostas escritas."

(Por Lucia Mutikani)