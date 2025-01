Ibovespa volta a superar 127 mil pontos, a caminho de 1ª alta em 5 meses

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,16%, tendo como pano de fundo variações modestas nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,03%. No setor de petróleo e gás, BRAVA ENERGIA ON mostrava elevação de 3,68%, enquanto PRIO ON mostrava estabilidade e PETRORECONCAVO ON subia 0,75%.

- VALE ON cedia 0,42%, após forte valorização na véspera (+4,22%), ainda sem o referencial dos futuros do minério de ferro na China em razão de feriado naquele país. As negociações serão retomadas na próxima quarta-feira. Em Cingapura, o vencimento de referência da commodity registrava declínio de 0,22%.

- VIBRA ON recuava 1,86%. Relatório de analistas do Goldman Sachs cortou recomendação da ação para neutra, bem como o preço-alvo - de 27,40 para 19,50 reais. No setor, ULTRA ON valorizava-se 0,41%, com o banco norte-americano elevando a recomendação do papel para compra, mas reduzindo o preço de 25,10 para 19,70 reais.

- JBS ON valorizava-se 1,28%, buscando reduzir as perdas do mês, em dia positivo no setor de proteínas. MARFRIG ON em alta de 1,01%, BRF ON subindo 0,86% e MINERVA ON apurando acréscimo de 0,2%.

- COSAN ON caía 1,12% em meio a anúncio de oferta de recompra de dívidas no valor de até 900 milhões de dólares. A operação ocorre após o conglomerado vender sua participação na mineradora Vale por 9 bilhões de reais, com uma fonte afirmando à Reuters que os recursos seriam usado abater dívidas.

- AZEVEDO & TRAVASSOS ON, que não faz parte do Ibovespa, disparava 9,4%, após anunciar que foram concluídas as etapas preparatórias e obtidas as autorizações para a cisão parcial dos negócios de energia e exploração e produção de petróleo, que passarão a ser concentrados na Azevedo & Travassos Energia.