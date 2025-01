STOXX 600 mantém sequência recorde de ganhos com impulso de tecnologia e saúde

As ações de tecnologia avançavam 1,6%, impulsionadas por um salto de 7,6% na Hexagon, que registrou um aumento surpreendente no lucro operacional do quarto trimestre.

A fabricante de equipamentos de chips ASML também elevava o setor, ganhando 3%, uma vez que mantinha a tendência positiva gerada por seus resultados robustos na quarta-feira.

O setor de saúde adicionava 1%, com a Novo Nordisk subindo 1,4%, enquanto a Novartis ganhava 3,4%, depois que a empresa divulgou um lucro líquido ajustado trimestral que excedeu as expectativas devido às fortes vendas de seus medicamentos Entresto e Kesimpta.

O STOXX 600 está a caminho de sua quarta sessão consecutiva de ganhos recordes, bem como do sexto aumento semanal consecutivo, a mais longa sequência desde março de 2024.

As ações superaram as perdas de segunda-feira, desencadeadas pelo lançamento do modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek, o que levou os investidores a questionar a alta valorização dos papéis do setor de IA.

O BCE cortou os juros na quinta-feira e sinalizou uma nova redução em março, já que as preocupações com o crescimento econômico fraco superaram a inflação persistente.