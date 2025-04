Kremlin considera queda dos preços do petróleo resultado de situação econômica global muito tensa

As vendas de petróleo e gás natural são responsáveis por um terço das receitas do orçamento federal da Rússia.

As vendas caíram quase 10% no primeiro trimestre, para 2,64 trilhões de rublos (US$30,59 bilhões), em meio à queda dos preços globais do petróleo e ao fortalecimento do rublo.

"É claro que estamos monitorando de perto a situação, que atualmente se caracteriza como extremamente turbulenta, tensa e emocionalmente sobrecarregada", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, em uma teleconferência diária com repórteres.

Ele associou a turbulência à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas comerciais a países de todo o mundo.

"A situação na economia global... está muito, muito tensa e cheia de expectativas negativas, tanto na comunidade de especialistas quanto entre os participantes do mercado", disse ele.

Além do impulso de queda, o grupo de nações Opep+, que compreende a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, decidiu adiantar os planos de aumento da produção.