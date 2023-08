O aumento sugerido em relação à proposta do dia 14 foi considerado até "desrespeitoso" por fontes ouvidas pela coluna. Como forma de pressionar as plataformas, os representantes dos trabalhadores deram início, logo após a reunião do GT, a uma mobilização nas redes sociais chamada de "estado de alerta" — uma espécie de preparação para uma greve.

"Se a gente não chegar a um acordo, provavelmente no dia 12/09 a gente já lança a data do movimento nacional de rua", afirma Luiz Corrêa, presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços Por Meio de Apps (Sindmobi), do Rio de Janeiro.

'Hora logada'

No caso específico do delivery, os representantes dos entregadores também cobram o pagamento da chamada "hora logada" — ou seja, de todo o tempo à disposição dos aplicativos, incluindo os intervalos entre as corridas.

"Com isso, a gente quer garantir o recebimento de um fixo, de uma remuneração mínima", explica Nicolas Souza Santos, secretário da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo.

As plataformas, por outro lado, não aceitam a remuneração por "hora logada". As empresas afirmam que os entregadores prestam serviço para diversos aplicativos e que esse modelo de pagamento pode dar margem a fraudes — ou seja, de trabalhadores que se conectam aos apps, mas não fazem as corridas.