'Entra com processo', diz terceirizada do iFood a entregadores após calote

Na avaliação dos procuradores do MPT que assinam a ação, a reforma de 2017 da lei 6.019, que liberou as terceirizações no Brasil, estipulou condições para que isso pudesse ser feito. Em resumo, a terceirizada deve executar de fato a tarefa para qual for contratada, precisa ter autonomia na prestação do serviço e tem de provar "capacidade econômica" para arcar com os direitos trabalhistas de seus empregados.

Ainda segundo o MPT, o fato de os entregadores serem obrigados a usar o app do iFood para receber as corridas e cumprirem turnos pré determinados pela plataforma evidenciariam a falta de autonomia do operador logístico e comprovariam a fraude na terceirização.

A nota da assessoria de imprensa do iFood sustenta que a empresa "revisa os contratos com os operadores logísticos, com a finalidade de gerar mais segurança, eficiência e padronização das melhores práticas na operação de entregas, de acordo com a estratégia da empresa e a demanda local".

O texto diz ainda que, "em casos de término do contrato com operador logístico, o iFood sempre oferece suporte para facilitar a transição aos entregadores veiculados ao antigo prestador de serviço, seja para migrar para o modelo nuvem ou para outro operador logístico, em um rápido processo, que não afeta o score ou avaliações que o entregador já possui atuando na plataforma, e dura em média dois dias úteis".