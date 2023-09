Já no sistema OL, concebido para assegurar o atendimento de praças recém-abertas ou com alta demanda de pedidos, os profissionais ficam submetidos a uma terceirizada.

A intermediária não só arregimenta os trabalhadores e controla o pagamento, como também determina os turnos e os bairros que precisam ser cobertos. No entanto, as corridas continuam chegando aos entregadores por meio do app do iFood.

Para o Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, o sistema do OL configura uma terceirização indevida. O órgão move uma ação na Justiça contra o iFood, considerada improcedente em primeira instância. O processo aguarda julgamento em segundo grau.

De acordo com Renan Kalil, procurador responsável por uma coordenadoria do MPT especializada no combate a fraudes, a reforma de 2017 da lei 6.019, que liberou as terceirizações no Brasil, estipulou condições para que isso pudesse ser feito.

Em resumo, a terceirizada deve executar de fato a tarefa para qual for contratada, precisa ter autonomia na prestação do serviço e tem de provar "capacidade econômica" para arcar com os direitos trabalhistas de seus empregados.

Na avaliação do procurador, o fato de os entregadores serem obrigados a usar o app do iFood para receber as corridas e cumprirem turnos pré-determinados pela plataforma evidenciam a falta de autonomia do operador logístico. "Não consigo ver ingerência maior do que essa", afirma Kalil.