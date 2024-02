Alvo de investigações, Bolsonaro mostra força política com gente na rua

Bolsonaro perdeu o segundo turno da eleição presidencial para Lula na cidade de São Paulo (53% a 47%), mas o ato de hoje mostrou que o ex-presidente não é um cachorro morto da política na maior cidade do país.

Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro que estreou como político sendo eleito para o governo de São Paulo, foi aplaudido algumas vezes antes de discursar. Já Ricardo Nunes (MDB), prefeito que busca a reeleição com o apoio de Bolsonaro, teve apenas uma breve menção do ex-presidente quando este agradeceu o trabalho dos guardas civis metropolitanos.

Sob um calor inclemente, eleitores do ex-presidente começaram a se aglomerar por volta das 13h e não arredaram do local até que o Bolsonaro concluísse o seu discurso.

De certa maneira, a composição da multidão lembrava as grandes manifestações anti-PT de 2015 e 2016, com o amarelo onipresente em roupas e adereços, uma aparência de classe média como maioria e, novidade agora, profusão de bandeiras de Israel.

As demonstrações de apoio ao Estado que está em guerra contra o Hamas desde outubro têm duas vertentes: tanto foram atiçadas pelas falas de Lula que comparou Gaza ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial quanto expressam a proximidade de evangélicos brasileiros com Israel.

No seu discurso, Michelle Bolsonaro "abençoou Israel". Amigo do ex-presidente, o senador Magno Malta (PL-ES) usou a metáfora de Moisés conduzindo o povo judeu através do Mar Vermelho para reforçar o apoio ao ex-presidente. Malta disse que "nenhum ditador" teve a coragem de "tocar nos 6 milhões de inocentes" (vítimas do Holocausto), como Lula fez.