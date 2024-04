Bolsa de NY busca seduzir empresas brasileiras com acesso a capital global

A seguir os principais trechos da entrevista de Tuttle ao UOL, por videoconferência:

UOL: O sr. esteve no Brasil conversando com setores da economia e vendendo a ideia de que a Bolsa de Nova York é um bom lugar para fazer brasileiros fazerem o seu IPO (começar a negociar ações em bolsa). O que o Brasil tem a oferecer em relação a outras economias emergentes?

JONH TUTTLE: Os mercados de capitais nos Estados Unidos e no Brasil sempre tiveram um excelente relacionamento. Agora é uma oportunidade de fortalecer esses laços de negócios. O que eu quero dizer com isso? As multinacionais americanas estão procurando diversificar suas cadeias de fornecimento e, olhando ao redor do mundo, muita gente precisa enxergar o potencial global do Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, rico em recursos, com uma indústria sofisticada. Olhando para a frente, o Brasil representa uma grande oportunidade e nós queremos ajudar a construir essa ponte listando mais companhias brasileiras em na Bolsa de Nova York.

Mas taxas de juros altas - como estão agora - costumam ser um problema para os IPOs.

O mercado de capitais dos Estados Unidos é o maior do mundo e, se olharmos para o ambiente dos IPOs, o que faz um IPO atraente? Há duas questões. Número um são as taxas de juros [nos Estados Unidos]. Agora elas estão estáveis, com perspectiva de corte no futuro - o que é muito saudável porque as companhias olham para o valuation (avaliação de valor/preço de uma empresa) e para o modo como investidores institucionais tomam suas decisões de alocar capital.

Qual o segundo fator da sua tese?