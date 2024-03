PIB voou no 1º semestre, parou de crescer no 2º, e deve desacelerar em 2024

As surpresas dos dois primeiros trimestres não se repetiram nos dois últimos. Confirmando a desaceleração prevista para o segundo semestre, e o impulso da expansão no primeiro semestre, o ano de 2023 fechou com crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,9% sobre 2022, quando a atividade econômica avançou 3%.

Fotografia da marcha do PIB no ano passado, divulgado nesta sexta-feira (1º), pelo IBGE, é bem diferente do que apontam as projeções para a trilha da economia em 2024. Em 2023, segundo dados agora revistos, o PIB avançou 1,4% no primeiro trimestre, 0,8%, no segundo, e ficou estagnado nos dois últimos trimestres do ano.

No ano em curso, o crescimento tende a ser mais bem distribuído entre os trimestres, com aceleração um pouco maior no segundo semestre. Projeções sinalizam crescimento de 0,3%, no primeiro trimestre, 0,4%, no segundo, e de 0,6% em cada um dos dois últimos.