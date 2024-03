BC e mercado dão razão a Lula, com revisão para cima de alta do PIB em 2024

Na realidade, o aumento do desemprego, neste momento, reflete não só uma situação típica do período de início de ano, como também indica, por contraditório que possa parecer, uma maior movimentação na atividade econômica. Primeiro, é nesta época do ano que são dispensados os contratados como temporários para reforço da atividade com vistas a atender o aumento da demanda no fim do ano.

Além disso, e mais importante, com perspectivas melhores de emprego, contingente de trabalhadores desalentados, que anteriormente haviam desistido de procurar ocupação, voltam ao mercado em busca de colocação. Trabalhadores que não buscam emprego não são, obviamente, computados como desempregados, mas entrarão nas estatísticas como tal se procuram emprego e ainda não conseguem admissão. O fenômeno foi observado nesta mais recente apuração da PNAD.

O fato é que o número de trabalhadores na população ocupada permaneceu estável em fevereiro, e a renda real habitual seguiu em alta, em R$ 3.110, ficando 1,1% acima do valor de novembro de 2023 e quase 4,5% mais do que fevereiro de 2023.

São esses indicadores favoráveis de emprego e renda que levam os analistas a projetar aumento no consumo das famílias em 2024, com efeitos positivos e mais diretos nos serviços e no comércio varejista. Previsões, inclusive a do Banco Central, registrada no RTI de março, são de que o consumo da família cresça em torno de 2,5% no ano.

Programas sociais impulsionam o PIB

Na origem desse avanço é possível localizar os programas sociais e a política de aumentos reais do salário mínimo, empreendidas pelo governo Lula. Segundo cálculos de economistas do Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas), os gastos públicos registraram alta real de 12,5%, nos 12 meses acumulados até janeiro.