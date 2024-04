Pressão de preços nos EUA atropela alívio da inflação bem comportada aqui

Depois do salto de fevereiro, a inflação de março, medida pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), foi lá para baixo, fechando com alta de 0,16%, bem menos do que a variação de 0,25% prevista pelos analistas, conforme divulgou o IBGE, nesta quarta-feira (10). No ano, o IPCA avançou 1,42%, mas recuou no acumulado em 12 meses de 4,5% para 3,93%.

São esperados repiques moderados da inflação em abril e maio, na faixa entre 0,3% e 0,4%. Mas, caso se confirmem as projeções do economista Fábio Romão, experiente especialista em acompanhamento de preços na LCA Consultores, a marcha inflacionária deverá seguir sem sobressaltos até o fim do ano.

Núcleos e dispersão em baixa

Nas projeções de Romão, revisadas depois dos números de março, as variações mensais do IPCA ficarão abaixo de 0,2% de junho a setembro, e entre 0,3% e 0,5% ao mês, no último trimestre do ano. Com isso, a inflação terminará 2024 com alta entre 3,5% e 3,7%, dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas, pelo segundo ano consecutivo.