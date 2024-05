Perda no PIB com crise no Sul ainda é chute; reconstrução pode dar impulso

O último Boletim Focus, com as projeções de analistas do mercado financeiro para a economia, divulgado nesta segunda-feira (20), cortou a previsão mediana de aumento do PIB (Produto Interno Bruto), em 2024, para 2,05%. As previsões para os últimos cinco dias úteis, no Focus, são de alta ainda menor, de 2,02%.

Esse trajetória de recuo reflete cálculos sobre os impactos negativos para a atividade econômica das enchentes no Sul. Tomando como base o peso de 6,5% da economia gaúcha no conjunto da economia brasileira, e estimativas de perdas na agropecuária e na indústria do Rio Grande do Sul, economistas calculam que até 0,3 ponto percentual do crescimento previsto anteriormente poderão ser perdidos.

Crescimento mais perto de 2%

A partir desse cálculo, as projeções para o crescimento em 2024, que se aproximavam de 2,5%, com a constatação de que a atividade avançou relativamente forte no primeiro trimestre do ano, foram ajustadas. Mas a correção carrega forte dose de chute, por duas razões principais: