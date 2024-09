Inflação estável de agosto justificaria manter juros? Não é bem assim

A variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), em agosto, apresentou ligeiríssima deflação em agosto, na comparação com julho. Resultado divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE mostra recuo de 0,02% no mês, também ligeiramente abaixo das previsões, com alta de 2,85% no ano, e de 4,24%, no acumulado em 12 meses, ainda bem próximo do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação.

Não se pode, porém, concluir que a alta de preços tenha refluído para uma zona de conforto mais permanente e estrutural. Fatores pontuais levaram a inflação de agosto a estacionar. Mas há pressões à frente que, com quase certeza, vão limitar episódios de deflação mensal, provavelmente até o fim de 2025, a esta ocorrida em agosto.

Subir juros?

Ainda assim é duvidosa a necessidade de elevar a taxa básica de juros (taxa Selic) na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), marcada para a semana que vem. Muitas pressões sobre a inflação, nos próximos meses, também serão pontuais, e, além disso, sem falar no início de um ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, a expectativa já é de desaceleração da atividade no segundo semestre deste ano.