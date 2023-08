A votação da nova regra fiscal na Câmara dependia de uma melhora na relação entre o governo Lula e os partidos da ala majoritária do Congresso, o Centrão. Apesar da promessa do presidente de trazer para a Esplanada representantes do PP (André Fufuca) e do Republicanos (Silvio Costa Filho), a demora da definição sobre quais pastas eles irão ocupar causou desgaste com deputados desses partidos.