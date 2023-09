O governo e o Congresso têm se mobilizado para socorrer municípios que sofrem com queda de arrecadação nos últimos meses e dificuldades de fechar as contas (manter os serviços públicos e pagamento de pessoal). Nos últimos dias, o debate foi ampliado, e foi incluído em um dos projetos discutidos uma ampliação dos repasses da União não apenas para os municípios, mas também para os estados (no PLP 136/2023, aprovado ontem na Câmara, amplia os repasses de 2023 em R$ 13,9 bi) .

Os cofres dos municípios e dos estados ficaram reduzidos nos últimos três meses por uma série de fatores: as desonerações dos combustíveis realizadas no governo passado, a redução da venda dos produtos essenciais de exportação (commodities) e a queda da atividade econômica como um todo no último trimestre.

Diante do problema da falta de recursos, a União se equilibra entre garantir que o dinheiro chegue na ponta, ao mesmo tempo em que não pode deixar de perseguir a principal meta econômica do governo: zerar as contas em 2024.