A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo a inconstitucionalidade da PEC dos Precatórios em ações que já tramitam no tribunal.

Como o Congresso recebeu a ideia?

Os presidentes das Casas não se manifestaram, mas também não houve críticas por parte dos líderes com quem conversei. Falei com o relator do arcabouço fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado (PP/BA), e ele considerou a proposta do governo apropriada. "Esse sempre foi um dilema que enfrentei no arcabouço porque não há uma solução ideal. Mas o governo não tem alternativas, a não ser assumir essa dívida mesmo. A ideia de submeter o pedido ao Supremo parece-me apropriada".

Como o mercado recebeu a proposta?

Agentes do mercado têm algumas críticas e temores sobre a proposta. Há um temor que a mudança abra mais espaço no Orçamento 2024, ou seja, mais gastos, e que a segregação das despesas nos próximos anos também abra mais espaço, pelo fato de parte estar fora do teto. Para os críticos, a proposta fragiliza o novo arcabouço fiscal.