O relator do projeto de lei das apostas esportivas (PL das Bets) na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Angelo Coronel (PSD/BA), irá propor que a tributação dos lucros obtidos pelos apostadores seja cobrada uma vez por mês, assim como acontece no 'day trade' da Bolsa de Valores (B3).

O objetivo é reduzir uma das resistências ao projeto. Durante os debates, surgiu a crítica do recolhimento de imposto por aposta, já que há apostadores recorrentes que fazem várias apostas no mês, acumulando ganhos e perdas. Pela proposta prévia, que ainda está sendo desenhada pelo gabinete do senador, os apostadores irão apurar os resultados ao longo do mês, e recolher o imposto sobre o lucro mensal.

No day trade o investidor apura o lucro ou prejuízo, e recolhe 20% do lucro por meio de um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) no último dia do mês seguinte, e depois declara os pagamentos na declaração de ajuste do Imposto de Renda. Para apostas esportivas a alíquota em estudo é de 30% sobre os prêmios que ultrapassem R$ 2.112 por mês (até esse valor há isenção).