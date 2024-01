O primeiro foi o novo arcabouço fiscal, que incluiu um instrumento anticíclico na regra de gasto para não haver erosão das receitas. O segundo a mudança na meta de inflação, de ano-calendário para contínua. Em 2024 haverá a alteração cambial:

"Alguns economistas imaginavam que com a acumulação de reservas cambiais, o Brasil estava resolvido. Nós somos credores internacionais, e mesmo assim a nossa moeda segue muito volátil, mesmo comparando com países com características parecidas. Para aquele investidor que entra para ficar de cinco a 20 anos isso é importante, porque ele pode precisar de liquidez em um ano de volatilidade cambial, isso pode significar a tomada de decisão de não investir no Brasil. Pensamos em fórmulas para mitigar esse risco de cauda. Um instrumento de promoção do fluxo de capital significativo para o Brasil".

O projeto não é novo dentro do governo, mas sempre esbarrou nos custos. A parceria com o BID ajuda neste sentido.

Esta será a segunda iniciativa do governo Lula 3 para atrair dólares para investimentos sustentáveis. Em novembro, também em parceria com o BID, o Tesouro captou US$ 2 bilhões com a emissão de dívida externa sustentável do Brasil, os "green bonds".