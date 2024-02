Decisão do STJ pode reduzir conta de luz e inflação em 2024. Entenda

Tecnicamente, trata-se do tema 986, ou do debate se Tust e Tusd (Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Uso do Sistema de Distribuição) devem ou não compor a base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado nas contas de luz.

O tema já vem sendo discutido há anos no Judiciário, mas foi reforçado pela lei complementar 194 de 2022, editada no último ano do governo Jair Bolsonaro. A lei classificou combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens essenciais, limitando a alíquota do ICMS a 18%.

Em relação à energia elétrica, o texto aprovado também excluiu expressamente a Tust e a Tusd da base de cálculo do ICMS, definindo que os impostos deveriam ser cobrados apenas sobre a energia, e não sobre tarifas. Como os estados perderam receita com a decisão de 2022, apelaram ao STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu que o Congresso Nacional não poderia legislar sobre um tema de finanças estaduais, o que, na prática, reincluiu Tusd e Tust da base de cálculo do ICMS, e remeteu o assunto ao STJ para uma decisão definitiva de mérito.

Hoje, portanto, em função da decisão do STF, os estados estão autorizados e estão incluindo Tusd e Tust na cobrança do ICMS. É por isso que caso o STJ decida em favor dos contribuintes no próximo dia 22, as tarifas caem.

O debate já foi adiado, e pode ser novamente, apesar de estar oficialmente na pauta de 22 de fevereiro. Caso o julgamento seja novamente postergado ou tenha resultado a favor dos estados, as contas de luz ficam como estão.