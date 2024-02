Fase 1 do Voa Brasil terá passagens a R$ 200 para 21 milhões de pessoas

O governo e as empresas negam que o programa esteja condicionado ao socorro às empresas aéreas, mas o que eu apurei nos bastidores é que há sim uma relação entre os temas. As empresas só conseguem aderir ao programa se tiverem mais opções de crédito do que têm hoje. E o governo está disposto a ajudar, desde que os recursos não venham do Tesouro, o que impactaria as contas de 2024 e a meta de déficit zero.

A equação, no entanto, não é simples. As aéreas brasileiras vêm enfrentando dificuldades na última década, tendo como capítulo mais recente dessa crise a recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos. Para sair do vermelho, as empresas pedem socorro ao governo para ter condições (basicamente garantias) de levantar recursos, e ganhar sobrevida.

O desenho do socorro às aéreas ainda não está pronto. A Fazenda pediu mais tempo para estudar e tentar encontrar uma solução, em análise pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

Quais são as possibilidades do socorro às aéreas?

Uma linha de crédito com juros menores pelo BNDES. Mesmo para a linha do BNDES é preciso de um instrumento para melhorar as garantias.

Para isso, está em estudo um fundo garantidor operacional para servir como garantia de novos empréstimos feitos pelas empresas (no Desenrola Brasil, por exemplo, foi usado um fundo que havia sido criado inicialmente para o Pronampe).