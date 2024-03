Controle de comissões na Câmara passa por cifras bilionárias

Já o PP de Lira comanda o Ministério do Esporte. É natural que tenha interesse pela comissão do Esporte, que tem R$ 650 milhões após o veto de quase metade do valor das emendas. Em 2023, a comissão do Esporte foi comandada pelo PL.

As comissões com mais recursos

O Orçamento de 2024 prevê R$ 53 bilhões para emendas parlamentares em geral. Do total, R$ 11,5 bi são para as emendas de bancada, R$ 19,4 bilhões para as emendas individuais dos deputados e R$ 5,6 bilhões para as emendas individuais dos senadores, todas impositivas, além de R$ 16 bilhões para as de comissão (antes do veto), montante que ultrapassa o dobro do valor destinado a essa rubrica no exercício financeiro de 2023.

Veja abaixo as comissões com mais recursos:

Comissão da Saúde na Câmara: R$ 4,53 bi (não sofreu veto)

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado: R$ 2,47 bi (outros R$ 1,91 bi vetados)

Comissão de Integração e Desenvolvimento Regional da Câmara: R$ 1,22 bi (outros R$ 1,22 bi vetados)

Comissão de Constituição e Justiça do Senado: R$ 725 milhões (outros R$ 62 milhões vetados)



Histórico das emendas

Alterações legislativas feitas desde 2015 mudaram a lógica do controle do Orçamento do País, cuja execução passou também para as mãos do legislativo.