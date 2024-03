Vale-carne é sugestão de pecuaristas, e não um programa de governo

Esse seria o próximo passo, caso a sugestão já estivesse madura dentro do MDA. A pasta considera o projeto como em fase inicial, ou seja, ainda não o considera pronto para tramitar em outras áreas do governo ou no legislativo.

Além do amadurecimento necessário para a ideia, como estudos do impacto da política pública, o principal entrave ao seguimento do projeto é o financeiro.

O governo ainda persegue a meta de déficit zero em 2024, e não apenas não há recursos previstos no orçamento para o projeto como o próprio Bolsa Família já aumentou cerca de cinco vezes o tamanho (em volume de recursos) do pré-pandemia para 2024.

O projeto

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) confirma que apresentou em setembro do ano passado, ao governo federal, o programa "Carne no Prato". Segundo a associação, 19,5 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com R$ 35 mensais para a compra de 2 quilos de carne bovina ao mês. O programa também resolveria a queda do consumo de carne bovina, que atingiu no ano passado o menor nível desde 2004.

O que diz o MDA