Como o governo Lula enxerga o papel da Petrobras?

O debate sobre a recente decisão da Petrobras de reter os dividendos extraordinários de R$ 43 bilhões acendeu um sinal amarelo nos investidores, que temem que os recursos sejam usados com base em decisões mais políticas do que técnicas.

O temor não é por acaso. Há um histórico de investimentos feitos em gestões petistas de negócios que miravam mais dividendos políticos do que financeiros, e o resultado para a Petrobras e para os acionistas não foi bom. O medo agora se mantém: que a petroleira coloque dinheiro em projetos com baixo retorno.

Como o governo Lula 3 enxerga a Petrobras?

Lula 3 e o PT defendem que as empresas em que o governo é o maior acionista (Petrobras, Eletrobras e Vale) devem ser indutoras do crescimento. E para isso precisam investir mais. Lula já vem discutindo a ampliação dos investimentos da Petrobras no PAC e fora dele com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.