Sinalização do BC para corte de juros em 2024 se restringe a uma letra

Em falas públicas recentes, diretores do Banco Central têm chamado a atenção para o aquecimento da economia, com mercado de trabalho em alta, e a pressão sobre os preços, especialmente de serviços. A crescente preocupação sobre os preços e os últimos dados da economia, acenderam um alerta no mercado sobre até quando o BC estará confortável em manter o ritmo de cortes em 0,5 p.p..

"Forward guidance"

Em agosto, o Banco Central brasileiro adotou um "forward guidance", a ferramenta usada por bancos centrais para delinear o curso futuro da política monetária, ao incluir no comunicado o trecho próximas reuniões, reforçado por falas do presidente Roberto Campos Neto de que estava dado naquele momento que os cortes de juros aconteceriam ao menos no cenário de duas reuniões do Copom para frente.

Galípolo

Outro ponto que será observado com lupa pelo mercado é o comportamento de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária indicado por Lula e cotado para ser o próximo presidente do Banco Central, a partir de 2025.

Com a chegada de Galípolo, o mercado previa um antagonismo entre ele e a posição mais cautelosa do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Galípolo tem se alinhado ao presidente Roberto Campos Neto, que aguentou por meses a pressão de Lula no ano passado por um início antecipado do início de cortes.