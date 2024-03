Haddad tem vitória fiscal e mantém meta zero, mas há desafios para 24 e 25

"Haddad ainda tem algumas balas de prata em 2024. Em agosto, quando deve voltar a discussão sobre a meta zero, ele terá mais dados sobre a entrada de recursos com algumas medidas aprovadas. E há recursos que ainda podem entrar e não estão na conta, como dividendos da Petrobras".

Mas ele alerta que mesmo os resultados positivos em 2024 trazem problemas para 2025:

"Não vejo balas de prata para 2025. Num cenário positivo de 2024, com aumento da receita, contrata-se um novo problema porque os gastos com Saúde e Educação no novo marco fiscal voltaram a estar vinculados ao crescimento da receita. Além disso, o limite de créditos tributários também é problema para frente. Considero ainda uma apropriação indébita da União contra as empresas, exatamente o reverso do que tanto criticaram no tema dos precatórios".

As vitórias

Fernando Haddad conseguiu convencer a todos, sociedade, Legislativo e Judiciário, que era preciso reverter decisões para conter a 'erosão fiscal', que vinha drenando os cofres do governo para benefícios de alguns, e estrangulando a capacidade do Estado de manter políticas públicas e programas sociais. Além de novas medidas necessárias para aumentar receitas e reduzir o buraco fiscal.

Quais foram as vitórias que impactaram no resultado do primeiro bimestre (afastando o debate da mudança de meta e reduzindo o contingenciamento)?