Taxação de encomendas importadas de menos de US$ 50 volta ao debate

O que sugerem os deputados?

Além da sugestão do presidente Arthur Lira, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) defende que seja criado um limite de compras isentas por CPF por mês. Dessa forma, as pessoas que fazem algumas compras por mês não seriam prejudicadas, ao mesmo tempo haveria taxação para quem compra em volumes maiores, mesmo que várias compras de baixo valor. Hoje as compras de menos de US$ 50 são tributadas em 17% de ICMS (imposto estadual) mas pagam zero do imposto de importação (60% para as remessas acima de US$ 50).