Sob Magda Chambriand, Petrobras retoma viés desenvolvimentista

O perfil da futura presidente da Petrobras, Magda Chambriand, é compatível com a visão do presidente Lula de que a petroleira tem que atuar como indutora do crescimento, ou seja, tenha um caráter desenvolvimentista.

Não dá para cravar, no entanto, que uma vez na cadeira, a executiva consiga a difícil tarefa de conciliar os interesses do acionista majoritário, a União, e dos minoritários, que miram o retorno financeiro na ponta do lápis (e não ganhos futuros ou investimentos que podem ser estratégicos para a União, mas não do ponto de vista do retorno financeiro).

Jean Paul Prates foi substituído porque ao assumir o comando da Petrobras desagradou a ala mais desenvolvimentista do governo, tomando decisões que eram consideradas mais pró-mercado. No início de abril, de forma reservada, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, elencou pontos que desagradavam alas do governo e, em última instância, ao presidente Lula.