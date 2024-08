Aprovar Galípolo no Senado antes do próximo Copom será vitória da Fazenda

O plano A da equipe econômica do governo é que o nome de Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central em 2025 seja aprovado pelo Senado antes da próxima reunião do Copom, marcada para 17 e 18 de setembro. Mas há um rito a ser cumprido e a aceleração desse processo depende de ajustes entre o governo e o comando da Casa Alta.

Por que a aprovação nas próximas semanas é o Plano A?

A equipe econômica quer evitar que o nome do novo presidente, anunciado nesta quarta-feira (28) pelo ministro Fernando Haddad após reunião com o presidente Lula, fique em suspenso entre anúncio e aprovação. Além disso, a próxima reunião do Copom é considerada sensível em função da possibilidade de alta da taxa básica de juros, e ter um nome já aprovado reduz incertezas.

Importante lembrar que a Fazenda defendia internamente no governo que Lula indicasse o sucessor de Roberto Campos Neto ainda no mês de agosto, como contei na coluna em junho. A indicação antecipada pode, portanto, ser considerada uma vitória do ministro Fernando Haddad.