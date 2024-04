Descarbonizar aviação pode encarecer passagem, mas empresas já têm planos

A adoção de novas tecnologias sustentáveis pode aumentar o preço das passagens, o que afastaria os passageiros. Até que elas sejam utilizadas em larga escala, ao menos no começo, as empresas aéreas podem sentir o impacto em seus custos, que acabam sendo repassados ao consumidor.

Sem apoio governamental, a demanda de passageiros deve cair no Brasil, além de aumentar os custos de produção. A conclusão é de um estudo de Sergey Paltsev, do MIT (Massachusetts Institute of Technology, ou, Instituto de Tecnologia de Massachusetts), apresentado na semana passada em evento da IATA (Associação Internacional do Transporte Aéreo), em Santiago (Chile), do qual o UOL participou.

O Brasil deverá ter um crescimento 8% menor na demanda de passageiros em 2050 se não tiver políticas públicas que estimulem a produção do combustível sustentável de aviação, segundo dados preliminares do estudo, que foi encomendado pela Airbus e pela Latam. Mesmo com o potencial do Brasil na produção do SAF, sem atuação favorável do governo, encher o tanque dos aviões deverá, praticamente, dobrar naquele ano.

Hoje, o preço de uma passagem de avião no Brasil é composto entre 40% e 50% apenas de custos com combustível. Aumentando o seu valor, o impacto no preço final aos consumidores é direto, afastando os passageiros de viagens aéreas.

O estudo aponta que os custos de produção do combustível tradicional atualmente giram em torno de US$ 0,70 (R$ 3,67 por litro). Ao mesmo tempo, a produção do biocombustível no Brasil pode chegar a algo entre US$ 0,90 (R$ 4,72) e US$ 1,60 (R$ 8,39), aponta a pesquisa preliminarmente.

Por esse motivo há a importância da existência de políticas públicas para criar condições economicamente viáveis para a descarbonização na região, diz o autor do estudo. Ainda mais para viabilizar uma rede robusta e em larga escala de fornecimento de matérias-primas e de distribuição do combustível que não sejam tão poluentes e permitam manter a conectividade e os preços competitivos no setor.