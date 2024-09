O dia em que gansos fizeram um avião com 155 pessoas pousar no rio de NY

Todas as 155 pessoas que estavam a bordo sobreviveram sem problemas graves e todos foram resgatados por barcos que navegavam pelo rio

Curiosidades

A atitude do comandante em religar a APU foi questionada na investigação, já que os manuais não previam isso, mas se mostrou fundamental para o sucesso do pouso

O avião foi retirado do rio em 21 de janeiro e hoje se encontra em exposição no Museu Sullenberger de Aviação, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA)

O episódio deu origem ao filme "Sully: O Herói do Rio Hudson" (2016), com Tom Hanks no papel do capitão Sully Sullenberger e Aaron Eckhart como o primeiro oficial Jeff Skiles

Refiz a rota do voo na Delta 5 Simuladores em 2019, e ela pode ser vista aqui