'Um inferno': Volta repentina do horário de verão pode atrapalhar voos

Impacto no turismo

Para Luiz Moura, cofundador e diretor de negócios da agência de viagens corporativas Voll e conselheiro de turismo da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), não bastaria uma simples mudança nos horários de partida dos voos para cobrir essas diferenças.

"Parece uma mudança simples, mas estamos falando de uma grande rede de serviços", diz o executivo. Como exemplo, ele cita um avião que, eventualmente, pode realizar sete a oito voos curtos no mesmo dia em rotas distintas.

"A mudança de uma hora no horário de decolagem ou pouso causa um efeito dominó. Temos a sensação de que os aviões podem voar a qualquer momento, mas, não é assim que funciona. Se um voo sai de Confins às 5h para pousar em Congonhas às 6h, com o horário de verão, se eu preciso antecipar para 4h, o avião não consegue pousar, já que Congonhas só recebe voos a partir de 6h. Esse único voo afeta as demandas do dia inteiro", afirma Moura.

Ao se misturar voos domésticos, onde há a alteração no horário local, com os internacionais, esse problema cresce. Isso se deve ao fato de que precisaria ser necessário adaptar horários para atender as escalas e conexões.

Temporariamente, agências de viagem poderiam ser sobrecarregadas com uma onda de acionamentos para a possível troca de horários dos voos.