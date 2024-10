O que é 'Pan Pan', código usado por piloto para alertar sobre voo com Lula?

Mapa mostra voo LA3744 após alternar para Salvador devido a mal-estar de piloto. Voo pousou em segurança Imagem: Reprodução/Flightradar24

No caso de "Pan Pan", a urgência é declarada quando ocorre alguma questão que envolva a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo. Pode ser utilizada, por exemplo:

Quando a aeronave se perde, mas não corre risco de queda.

Falha em equipamentos, tornando necessária uma mudança imediata de rota ou altitude.

Passageiro ou tripulante em emergência médica (como um infarto).

Fogo ou fumaça a bordo.

A origem do termo vem do francês "panne", que significa "pane", "colapso". No Brasil, seu uso é descrito em regulamentação do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão ligado à Aeronáutica.