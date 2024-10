Sumiço de avião em Angola: roubaram um 727 e desapareceram no ar

Na sequência, o avião decolou sem responder às tentativas de contato dos controladores de voo. Segundo testemunhas, ele saiu em direção ao sudoeste, rumo ao oceano, e nunca mais foi visto.

Não foram encontrados indícios de acidente, nem de pouso no mar, devido à ausência de manchas de óleo no oceano. Com o combustível que havia nos taques do avião, ele poderia voar cerca de 2.500 km, mas não foi registrado nenhum acidente, nem mesmo em uma área isolada da região.

Motivação

Passados mais de 21 anos do desaparecimento, a motivação por trás do sumiço do Boeing 727 em Angola é um total mistério até agora. As teorias em torno do roubo variam desde uso para fins criminosos, tráfico de armas ou drogas, sequestro por motivações pessoais, até fraude envolvendo o seguro, mas nenhuma foi confirmada até os dias atuais.

Padilla foi apontado em algumas especulações como o responsável direto pelo roubo, enquanto outras sugerem que ele pode ter sido vítima de um sequestro e obrigado a pilotar a aeronave até o seu destino, que é incerto.

Embora existam relatos de que Padilla tinha experiência como piloto, afinal, ele era piloto privado, ele não possuía certificação para pilotar um Boeing 727. Com isso, restou a dúvida sobre sua real capacidade de controlar a aeronave em uma operação tão arriscada, mesmo conhecendo os princípios básicos de pilotagem.