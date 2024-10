Sequestro, fogo, pane: quais são os códigos de emergência na aviação?

Quando esses números são programados nos sistemas das aeronaves, as telas dos radares dão destaque para esses aviões, que passam a ser a prioridade do atendimento dos controladores. Entenda a seguir quais são esses códigos e como eles funcionam.

7500 - Interferência ilícita

O código que pode gerar mais problemas se inserido da maneira errada é o 7500, que representa que o avião está sob interferência ilícita, geralmente, um sequestro de aeronave ou se alguém é feito de refém a bordo. Quando esse código é inserido no transponder do avião, uma série de medidas passam a ser tomadas para garantir a segurança do voo.

Além dos controladores de voo, podem se envolver na operação a Aeronáutica, Polícia Federal, entre outros órgãos. Mesmo que seja relatado que houve um engano ao se inserir o código nos sistemas a bordo, uma vez que ele foi registrado será preciso aguardar uma inspeção por parte das autoridades para garantir que a aeronave está segura.

Caso seja confirmada a interferência ilícita, cabe aos órgãos de segurança pública fornecer negociadores, grupo tático e esquadrões antibombas para atuar na ocorrência.

7600 - Falha de comunicação

Se, por algum motivo, os pilotos não conseguirem se comunicar via rádio com os órgãos de controle de tráfego aéreo, eles programam esse código no transponder do avião. Em seguida, são tomadas algumas medidas para tentar restabelecer a comunicação e garantir a segurança do voo.