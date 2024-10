Ameaça cibernética: 'piratas' confundem sinais de GPS e põem voos em risco

Aviação em risco

Mapa mostra avião na posição real (círculo amarelo à esquerda) e a posição falsa indicada a bordo (círculo amarelo à direita) Imagem: Reprodução/OPS Group

Um levantamento do OPS Group, grupo de profissionais especializados em operações de voo, mostrou que cerca de 1.500 voos são afetados diariamente por falsificações do sinal de posicionamento por satélite. Com a chegada do inverno no hemisfério norte, o risco pode aumentar, devido às más condições climáticas, que tornam a navegação aérea mais dependente desses sistemas.

A falsificação ocorre quando a aeronave está em uma posição específica no mapa, mas os sistemas de bordo indicam que ela está em outro local ou em velocidade diferente. A interferência, por sua vez, pode ser a ausência total de sinal ou ruídos que tornam a localização instável e imprecisa.

Essas interferências no GNSS podem ocorrer de forma acidental ou criminosa. Recentemente, o aeroporto de Guarulhos (SP) enfrentou problemas durante vários dias devido a falhas no sistema. Após investigação, descobriu-se que o problema vinha de uma antena de celular próxima ao centro de São Paulo. A situação foi resolvida e considerada um incidente isolado.

No entanto, algumas interferências podem ser intencionalmente criminosas, assim como a falsificação de sinal.