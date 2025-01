Jato que trouxe Neymar custa R$ 525 mi, tem luxo e até cama; veja interior

Além do banheiro no fundo da aeronave, o G700 ainda conta com uma cozinha e um compartimento específico para a tripulação do voo.

Interior do Gulfstream G700 que foi exposto no Catarina Aviation Show 2024: Avião é considerado um dos mais luxuosos do mundo Imagem: Alexandre Saconi

No Brasil, o primeiro avião deste modelo foi vendido em 2024 para Prime You, empresa que atua no ramo de propriedade compartilhada de aviões, helicópteros, embarcações, carros esportivos e imóveis. O valor do negócio que incluiu a aquisição e a estruturação da operação no país, foi de cerca de US$ 90 milhões, R$ 525 milhões na cotação atual.

Veja o interior do G700:

Ficha técnica

Modelo: G700

Fabricante: Gulfstream

Passageiros: Até 19

Camas: Até 13

Autonomia: 14.353 km de distância

Altitude de voo: 15,5 km acima do nível do mar

Tamanho da pista para decolagem: 1.827 metros

Áreas do interior: Até cinco espaços separados

Lavabos: Dois (um na frente e outro atrás)

Peso máximo de decolagem: 48,8 toneladas

Altura: 7,8 metros

Envergadura: 31,4 metros

Comprimento: 33,5 metros

Velocidade: até 1.154 km/h