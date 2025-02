Queda de helicóptero e vazamento de fotos: 5 anos da morte de Kobe Bryant

Para o órgão regulamentador da aviação civil nos EUA, a adoção e uso de simuladores adequados nos treinamentos iniciais e reciclagem de pilotos.

Treinamentos que abordem situações nas quais há a necessidade de tomada de decisão em condições de mudança climática repentina.

Melhorias no monitoramento das aeronaves para acompanhar a segurança das operações.

Processo por fotos

Viúva de Kobe Bryant receberá mais de 150 milhões de reais de indenização por fotos de acidente Imagem: Gettyimages

Em 2022, a empresária Vanessa Bryant venceu um processo que movia contra o condado de Los Angeles (EUA) por imagens foram feitas do acidente que matou o ex-jogador. Ocorre que um homem, que havia se identificado como bombeiro, acessou o local e fez fotos sob a alegação de enviar para o seu comando.

As autoridades presentes suspeitaram da presença, mas não encontraram mais o homem. Diante desse cenário, familiares das vítimas alegam que vivem com medo de que as fotos sejam divulgadas.

Durante o julgamento, ficou provado que alguns dos socorristas também haviam mostrado as fotos do local e dos restos mortais das vítimas a pessoas sem envolvimento com o caso.