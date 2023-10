Dólar cai a R$ 5,05 em dia de surpresa positiva com a inflação; Bolsa sobe

O que aconteceu

Surpresa "positiva" com inflação no Brasil contribui para impulsionar real. Os investidores reagiram bem aos últimos dados de inflação (IPCA), que ficou em 0,26% em setembro. A leitura reforça as apostas de manutenção do ritmo de cortes da taxa básica de juros, hoje em 12,75% ao ano. Analistas acreditam que, mesmo com um novo corte de 0,50 ponto percentual na Selic, o real continuará atrativo por um bom tempo.

Selic mais alta no Brasil favorece o real. Com os juros em patamar elevado, a moeda brasileira se torna interessante para estratégias de "carry trade" — quando um investidor toma empréstimos em um país com taxas mais baixas e aplica esse dinheiro em um mercado mais rentável, como o Brasil. Desta forma, ele lucra com a diferença entre os juros.

Juros nos Estados Unidos seguem no foco dos investidores. O aumento dos rendimentos dos títulos públicos de longo prazo (Treasuries), que influenciam diretamente os custos de financiamento para famílias e empresas, pode desencorajar novos reajustes na taxa básica de juros. Com a perspectiva de que os juros americanos não subam muito, o mercado tende a buscar investimentos que possibilitem retornos maiores — o que fortalece as moedas de países emergentes, como o Brasil.

Investidores acompanham a guerra entre Israel e Hamas. Apesar das boas notícias vindas do Brasil e dos EUA, o conflito no Oriente Médio ainda é ponto de atenção. Se o Irã — que apoia os palestinos — se envolver na guerra, o petróleo e o dólar devem ganhar força, impactando as Bolsas globais. "Até então, o mercado acredita que isso não vai acontecer, mas não é um risco a se descartar", disse à Reuters Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.