Dólar sobe a R$ 4,915, à espera de dados dos EUA; Bolsa cai mais de 1%

O que aconteceu

Com agenda esvaziada, mercado espera por dados dos EUA. Em meio ao baixo volume de negociações — comum neste período pós-festas —, os investidores aguardam dados do mercado de trabalho nos EUA, que saem na sexta-feira (5). Os números são importantes para balizar as projeções para os juros americanos, hoje na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano.

Também há expectativa pela ata da última reunião do Fed. O documento vai ser divulgado amanhã (3) e deve trazer pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central americano. Por ora, a maior parte do mercado aposta que o Fed deve começar a reduzir os juros em março.

Juros mais baixos nos EUA costumam beneficiar o real. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir as taxas em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Depois de uma alta muito forte [do Ibovespa em 2023], fica claro que os mercados estão fazendo ajustes, à espera dos próximos dados que vão sair nos EUA. Além disso, os investidores vão ficar de olho nas próximas declarações do presidente [Lula] e do ministro [Fernando Haddad], principalmente ao longo deste mês, porque o Congresso está em recesso.

Apolo Duarte, head de renda variável e sócio da AVG Capital

(*Com Reuters)