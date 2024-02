Bolsa emenda 6ª alta em meio a otimismo com Nvidia; dólar sobe a R$ 4,953

O que aconteceu

Otimismo com a fabricante de chips Nvidia contaminou os mercados. Na véspera, a empresa disse projetar um aumento de três vezes na receita do primeiro trimestre devido à forte demanda por seus chips de inteligência artificial. A Nvidia, que também superou as expectativas de receita do quarto trimestre, deve adicionar mais de US$ 200 bilhões em capitalização de mercado.

Investidores também repercutem novos dados econômicos dos EUA. Os pedidos de auxílio-desemprego tiveram queda inesperada na semana passada, chegando a 201 mil — abaixo dos 218 mil previstos por economistas consultados pela Reuters. O índice que mede a atividade empresarial (PMI) também recuou, passando de 52 em janeiro para 51,4 em fevereiro, segundo dados preliminares.

Planejamento mostra cronograma da revisão dos gastos públicos em 2024. O projeto apresentado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma colaboração do Ministério do Planejamento de Simone Tebet para identificar programas menos eficientes que podem ter uma melhor alocação dos recursos. O foco é dar nova prioridade ao uso do dinheiro público e auxiliar na perseguição do déficit zero.

As expectativas superiores às antecipadas relativas às vendas da Nvidia impulsionaram os mercados globais, evidenciando o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial.

Economistas da Guide Investimentos, em nota