Bolsa sobe com geração de empregos superando projeção; dólar vai a R$ 4,979

O que aconteceu

Geração de empregos em fevereiro superou as projeções. O Brasil criou 306.111 vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado veio bem acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que indicava a abertura de 232,5 mil empregos formais.

Mercado ainda repercutiu a ata da última reunião do Copom. O documento divulgado na terça (26) mostrou que alguns membros do Banco Central avaliam que pode ser necessário reduzir o ritmo de cortes nos juros — hoje em 10,75% ao ano. Essa desaceleração pode servir de impulso para o real, já que diminuiria a velocidade de fechamento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos.

Segue a expectativa por dados de inflação dos EUA. Estima-se que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que sai na sexta (29), tenha subido 0,3% em fevereiro sobre o mês anterior e 2,8% nos últimos 12 meses. Para analistas, qualquer surpresa para cima será considerada como um revés para as apostas de um corte dos juros americanos em junho.

Em paralelo, destaque para a queda do iene japonês. A moeda atingiu o menor nível frente ao dólar desde 1990 e provocou um alerta imediato do ministro das Finanças do Japão. Shunichi Suzuki disse que as autoridades podem tomar "medidas decisivas" contra a fraqueza do iene — linguagem que não é usada desde 2022, quando o país interveio pela última vez no mercado de câmbio.