Dólar sobe a R$ 5,05 com dados da Europa e dos EUA; Bolsa fica estável

O que aconteceu

Dados da Zona do Euro trouxeram otimismo aos investidores. O índice composto dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês), medido pela S&P Global, subiu para 50,3 em março, ultrapassando a barreira dos 50 — que indica expansão — pela primeira vez desde maio de 2023. Ainda na Zona do Euro, o índice de preços ao produtor (PPI) caiu 1% em fevereiro, superando a expectativa de recuo de 0,7%.

Argumentos para cortar juros estão ganhando força na Europa. As autoridades do BCE (Banco Central Europeu) estão cada vez mais confiantes de que a inflação está voltando para a meta de 2%, segundo a ata da última reunião. Os dados divulgados hoje mostraram melhora da atividade na Zona do Euro, em um desdobramento que favorece a redução de juros nos próximos meses.

Mercado também repercutiu números do mercado de trabalho americano. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9 mil na semana encerrada em 30 de março, para 221 mil — um pouco acima de expectativa de 214 mil, segundo economistas consultados pela Reuters. A leitura indica que as condições do mercado de trabalho dos estão se afrouxando.

Segue a expectativa por dados de emprego mais completos nos EUA. O relatório sobre a abertura de vagas de trabalho nos EUA, o chamado payroll, sai amanhã (5). Uma pesquisa da Reuters aposta na criação de 200 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em março. Na véspera, dados menos abrangentes mostraram a abertura de 184 mil vagas no setor privado no mês passado.